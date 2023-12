Tagadà, Furfaro sbotta per il cartonato della Schlein: "Fatevene una ragione!"

18 dicembre 2023 a

Anche dopo il termine della kermesse, si continua a parlare di Atreju. Il discorso finale di Giorgia Meloni, infatti, è stato di rara potenza. Parole che hanno commosso la sorella, Arianna, e che dall'altro lato hanno scatenato le opposizioni, con le consuete e feroci critiche alla premier.

Tra gli aspetti più attaccati dalla sinistra, i riferimenti polemici del premier, che ha riservato stoccate a Chiara Ferragni, Roberto Saviano e, tra gli altri, Elly Schlein. Quest'ultima infatti era stata invitata ad Atreju, ma come è noto ha scelto di non confrontarsi nel contesto della kermesse di Fratelli d'Italia. "Cara Elly, puoi anche decidere di non partecipare, ma non insultare chi ha accettato un invito qui perché ha avuto il coraggio che a voi difetta", ha tuonato Meloni.

Ad Atreju, dal primo giorno, campeggia un cartonato proprio della segretaria Pd: una critica, ironica, per il suo diniego a prendere parte al dibattito. E di tutto ciò se ne parla a Tagadà, il programma del pomeriggio in onda su La7 e condotto da Tiziana Panella. Ospite in studio ecco Marco Furfaro, esponente di spicco del Pd e fedelissimo della segretaria. La Panella incidentalmente gli ricorda che lei non c'era, "ma in compenso c'era il cartonato di Elly Schlein". E Furfaro si scatena: "Ma infatti la cosa curiosa... tu ti aspetti, fanno la festa nazionale di Atreju, ti aspetti che parlino per quattro giorni di cosa hanno fatto al governo, dei problemi del Paese, dell'Europa. Il punto invece erano dichiarazioni su dichiarazioni su Elly Schlein, il cartonato. Cioè... è stata invitata, non è andata, fatevene una ragione e parlate dell'Italia", conclude Furfaro, il quale scorda come i temi dei quattro giorni di dibattito siano stati proprio quelli da lui elencati come mancanti.

