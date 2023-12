Sondaggio Supermedia, Fdi e Meloni? "Stabilità mai vista negli ultimi 10 anni"

29 dicembre 2023 a

"È interessante vedere come l'ultima Supermedia, quella di qualche giorno fa, si differenzia rispetto a quella di un anno fa": Lorenzo Pregliasco di Youtrend lo ha detto in collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus su La7. L'analista politico ha spiegato che "la fine dell'anno ci permette di fare un bilancio sul consenso ai partiti". Ma un punto in particolare lo ha voluto sottolineare: "La prima cosa che posso dire è che in poche circostanze, almeno negli ultimi dieci anni, ci è capitato di vedere una simile stabilità". Il riferimento è a tutti i partiti, ma in particolare a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che, pur essendo al governo, non ha perso consensi in modo massiccio come di solito succede a chi va a Palazzo Chigi.

"In tutto questo 2023 non ci sono mai stati dei picchi o delle cadute particolarmente forti nel consenso ai partiti, non ci sono stati sviluppi clamorosi in termini di intenzioni di voto - ha proseguito Pregliasco -. E infatti se guardiamo le intenzioni di voto all'inizio di questo 2023 e alla fine, vediamo che ci sono cambiamenti di qualche punto al massimo. È cresciuto un po' il Partito democratico rispetto all'inizio dell'anno, quando era al suo minimo storico. Però il Pd oggi è comunque intorno al 19%, il dato che aveva alle elezioni politiche".

Sul partito della premier, poi, ha spiegato: "FdI ha perso qualcosina, un punto, un punto e mezzo, ma rimane ampiamente primo partito; il centrodestra rimane più o meno dov'era all'inizio dell'anno". Sull'anno prossimo, infine, ha detto: "E il 2024 dove ci porterà? A giugno avremo un appuntamento elettorale importante, le Europee. Lì dovremo vedere la tenuta di FdI, gli equilibri all'interno del centrodestra e poi Pd e M5s. Nel 2019 questo derby era già in atto".