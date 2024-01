Schlein e il Pd in conclave: "Date bloccate, segnalare le assenze"

10 gennaio 2024 a

Il Pd il 18 e 19 gennaio sarà in conclave a Gubbio, come fece Romano Prodi all'epoca. Due giorni di clausura per sciogliere alcuni nodi come la candidatura di Elly Schlein - che ovviamente sarà presente - alle prossime elezioni europee. Da Gubbio dunque potrebbe partire la sfida a Giorgia Meloni.

L'idea del conclave, riporta la Repubblica in un retroscena, è della capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga. "La prima mail, a dire il vero, è datata sette dicembre. Un alert a cui ha fatto seguito nelle ultime ore un’altra comunicazione del gruppo, utile anche a definire i dettagli logistici del conclave. I deputati potranno raggiungere Gubbio con le proprie auto, ma anche con appositi bus organizzati dal Pd. Alcuni partiranno da Roma, altri da Firenze".

La Braga e la segretaria dem richiedono la massima partecipazione: "Ti prego di bloccare in agenda le date - si legge nell’invito - e di segnalare eventuali assenze".

La verità è che la Schlein vuole candarsi, sostenuta dai fedelissimi. Altri però non vogliono, fra tutti Stefano Bonaccini e le donne del Pd perché la regola dell’alternanza di genere in lista potrebbe penalizzarle. Scettici anche Provenzano e Orlando.

"Di concerto con l’ufficio di Presidenza del Gruppo – si legge infatti nella mail di Braga - ho deciso di dare seguito al progetto di due giornate di approfondimento sull’agenda politica dei prossimi mesi e in vista delle Europee", "l'idea è quella di una forma seminariale con ospiti e specialisti esterni e momenti di confronto. L’appuntamento si intente 'a porte chiuse' e riservato alle sole deputate e ai soli deputati che saranno ospiti del gruppo".

