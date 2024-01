Licia Ronzulli zittisce Bersani da Floris: "Con me casca male"

Roberto Tortora 17 gennaio 2024 a

Tiene ancora banco il caso di Acca Larentia, con il saluto romano di centinaia di militanti di estrema destra nel giorno della commemorazione della strage del 1978 in cui morirono due giovani appartenenti al Fronte della Gioventù, cui si aggiunse un terzo attivista, vittima negli scontri con le forze dell’ordine.

Se ne parla a DiMartedì, programma di approfondimento politico in onda tutti i martedì su La7 e condotto da Giovanni Floris. In studio, forte scontro tra Pier Luigi Bersani, ex-segretario del Partito Democratico, e Licia Ronzulli, vice-presidente del Senato. Bersani attacca subito, rispondendo all’introduzione del tema di Floris: “Se lei mi dice che noi stessi abbiamo preso con troppo ottimismo quelle manifestazioni e non abbiamo applicato severamente la legge Mancino mi trova a nozze, mi trova a nozze. Poi lei però non può dimenticare che in tutte quelle occasioni in Parlamento, con i pronunciamenti dei partiti, noi le abbiamo sempre condannate”.

Al che la Ronzulli prova a dissentire: “Anche noi, mi dispiace casca male, perché io presiedevo l'Aula e una senatrice di Fratelli d'Italia, la senatrice Pellegrino, ha condannato il gesto di Acca Larentia, quindi non venga a dire che la Meloni ha coperto, perché c'era tutto il gruppo di Fratelli d'Italia”.

Bersani, però, non ci sta e contro-replica: “No, la Meloni ha coperto con il silenzio quella roba lì di cui adesso discutono in Europa. Beh c’è stata una senatrice che ha condannato, una sola senatrice, ma per l'amor di Dio. Ma senta un po', ma com'è che Berlusconi sentì il bisogno di andare a Onna, com'è mi spieghi?”. Il riferimento è al discorso di Silvio Berlusconi del 25 Aprile 2009, in occasione della Festa della Liberazione a Onna (AQ), 19 giorni dopo il terremoto che colpì l'Aquila e i paesi limitrofi.