Treccani, il "Dizionario Biografico degli Italiani" è "tesoro nazionale": che lezione alla sinistra

Il Dizionario Biografico degli Italiani, opera unica al mondo, avviata nel 1960 dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, diventa un 'tesoro nazionale'. Lo Stato, infatti, per la prima volta, grazie ad una legge approvata dal Parlamento e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio 2024, si fa carico con uno stanziamento annuo di 5 milioni di euro di assicurare il costante aggiornamento della Biografia Nazionale, il repertorio che raccoglie le vite degli italiani che in ogni campo hanno illustrato la patria, che conta oltre 40.000 voci, tutte consultabili anche online.

Ma non solo. Con la nuova legge lo Stato assicura anche le risorse per il funzionamento dell'Osservatorio della lingua italiana, che ha il compito di registrare le nuove parole destinate ad alimentare gli aggiornamenti dei vocabolari e dei repertori lessicali, la digitalizzazione delle opere della Treccani e la loro traduzione all'estero.

Il Parlamento, con l'approvazione della legge n. 223 del 30 dicembre 2023, recita l'articolo 1, garantisce "la continuità nella valorizzazione delle attività di missione pubblica dell'Istituto della Enciclopedia italiana, con riguardo alla tutela e all'aggiornamento della base di dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana e del patrimonio culturale costituitisi nel corso di cento anni di storia, nonché al fine di favorire l'arricchimento della sua banca dati, la certificazione dei contenuti, la necessaria transizione e trasformazione multimediale per una migliore fruizione anche attraverso gli strumenti digitali, oltre che la sua internazionalizzazione attraverso opportune traduzioni". Per questo all'Istituto "è concesso un contributo annuo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024". In merito alle attività finanziate, l'Istituto della Enciclopedia italiana si impegna a riferire annualmente alle Commissioni parlamentari competenti sugli obiettivi conseguiti e sul lavoro svolto.

Il disegno di legge è stato presentata dal senatore Roberto Marti (Lega) il 2 agosto 2023 a Palazzo Madama, mentre alla Camera è stato presentato dal deputato Federico Mollicone (Fratelli d'Italia), presidente della Commissione Cultura.

Per più di mezzo secolo la pubblicazione del Dizionario Biografico degli Italiani, giunto nel 2020 alla conclusione del piano dell'opera con il centesimo volume, è stata garantita con i soli finanziamenti della Treccani. Con la legge appena approvata, si è avverato così il sogno a lungo caldeggiato dall'allora presidente dell'Istituto, il Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini, che negli anni Novanta, a fronte delle difficoltà economiche per garantire la pubblicazione specialistica, si battè sempre per continuare e completare la monumentale impresa del Biografico.

Nel frattempo, mentre andava avanti il piano editoriale del Biografico, la Treccani ha creato il portale gli Italiani della Repubblica, in cui sono confluite le vite dei connazionali celebri non comprese nei volumi cartacei. Due voci di grande successo come consultazione online sono quelle dei cantautori Lucio Battisti e Lucio Dalla.

Con il centesimo volume apparso nel 2020, sotto la direzione di Raffaele Romanelli, è giunto a compimento l'elenco alfabetico che era stato fin dall'inizio previsto per la pubblicazione del Dizionario Biografico degli Italiani. "È un traguardo che la direzione dell'opera è orgogliosa di aver raggiunto ed è una tappa decisiva per ogni altro futuro sviluppo dell'opera", ricordò Romanelli all'epoca.

Il primo volume - che comprende le voci Aaron-Albertucci - vide la luce nel 1960. L'intenzione di realizzare un Dizionario Biografico degli Italiani fu già dichiarata nell'atto costitutivo dell'Istituto della Enciclopedia Italiana, il 18 febbraio 1925.