Covid, scoppia la rissa alla Camera

18 gennaio 2024 a

a

a

Bagarre in commissione Affari sociali sul conferimento del mandato al relatore sulla commissione d’inchiesta sul Covid, che passa per un voto di scarto. Dopo l’esito negativo della prima votazione, finita 11 a 11 (il provvedimento sarebbe approdato in Aula senza relatore, ndr), il vicepresidente della commissione Affari sociali alla Camera, Luciano Ciocchetti, ha chiesto che si procedesse a una nuova votazione, in quanto «non era stato certificato», ha spiegato, il voto finale: «Il regolamento prevede la possibilità di fare la controprova del voto, come chiesto migliaia di volte dall’opposizione».

E poi «c’erano diversi deputati in piedi in procinto di scappare per andare in aula o in altre commissioni...». Insomma, la “colpa” è stata della confusione, «nessun segnale» politico, come invece osservato da alcuni esponenti delle opposizioni, «a certificazione delle divisioni interne al centrodestra». Fatto sta che la maggioranza ha ottenuto una seconda votazione e le opposizioni, ritenendo valida quella che si era già svolta, per protesta hanno abbandonato i lavori, non partecipando alla seconda, giudicata invece «una forzatura inaccettabile».