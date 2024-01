Vicenza, dieci poliziotti feriti e insulti agli ebrei? Toh, cosa spunta su Repubblica

21 gennaio 2024 a

A Vicenza è accaduto l'impensabile. Ben 10 poliziotti sono stati feriti dopo l'assalto dei centri sociali filo-Gaza contro la presenza di alcuni artigiani israeliani alla Fiera di VicenzaOro. Un assalto violento che ha procurato ferite agli agenti. Indignazione da parte di tutto il mondo politico. FdI ha reagito in modo duro: "Arrivano purtroppo le prime immagini degli scontri tra gli esponenti dei centri sociali del Bocciodromo e le forze dell’ordine, con diversi agenti che risultano già feriti. Totale solidarietà di Fratelli d’Italia ai ragazzi in divisa: una settimana, quella di Vicenzaoro, in cui le forze dell’ordine sono già chiamate a sforzi fuori dall’ordinario per assicurare la buona riuscita di un evento che mostra Vicenza al mondo e che non meritava uno scenario simile", afferma il deputato e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia a Vicenza, Silvio Giovine.

E ancora: "Temevamo potesse accadere, e purtroppo è accaduto. Una manifestazione - sottolinea il parlamentare di Fratelli d’Italia - che già dal suo annuncio evidenziava tutta l’ignoranza, l’arroganza, la violenza, l’antisemitismo, il razzismo di queste persone che oggi, ricordiamolo, stanno manifestando contro la semplice presenza di espositori israeliani in fiera. È il momento di dire basta! Questa gentaglia, questi teppisti, questi delinquenti - conclude - devono essere assicurati alla giustizia e soprattutto, cacciati da uno spazio pubblico che il Comune dovrebbe invece affidare ad associazioni che hanno veramente a cuore Vicenza e i vicentini". Anche a sinistra ci sono state condanne soprattutto legate alle parole di Elly Schlein che ha chiesto la sospensione dell'invio di armi a Israele. Ma su Repubblica questa mattina la cronaca di Vicenza, con l'odio rosso anti-Israele, viene trattata in pochissime righe, una notizia quasi nascosta. Bisogna andare a pagina 4 per scovare in basso a destra la mini-cronaca dell'assalto alla Fiera e dei poliziotti feriti. Chissà perché...