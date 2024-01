Tagadà, Di Maio si boccia da solo: "Non manco alla politica"

26 gennaio 2024 a

A volte ritornano. O meglio, a volte riappaiono. In questo caso si parla di Luigi Di Maio: ex grillino, ex vicepremier e oggi - dal primo giugno del 2023 - Rappresentante speciale dell'Unione europea per il Golfo Perisco. E Giggino riappare in collegamento con Tagadà, il programma del pomeriggio di La7 condotto in questa puntata di venerdì 26 gennaio da Alessio Orsingher, assente la "padrona di casa" Tiziana Panella.

Ed ecco che al termine dell'intervista Di Maio viene stuzzicato sui suoi piani futuri: "Le dobbiamo fare un'ultima domanda, può rispondere anche con una parola di due lettere. O anche con mi suona il telefono...", premettono dallo studio con ironia. Dunque eccoci alla domanda: "Lei tornerà in politica terminato l'impegno da rappresentante Ue nel Golfo?".

L'ex vicepremier M5s risponde: "Guardi, non ci sto pensando per niente". "Dobbiamo crederle?". Giggino assicura di sì: "Dopo dieci anni tra Parlamento e governo e oltre cinque anni sul territorio e di politica attiva, in questo momento, e non lo dico con disprezzo perché la politica è una cosa nobile, non mi manca la politica. E credo che nemmeno io manchi alla politica. Quindi... in questo momento sono concentrato sul mio mandato", conclude Di Maio. Insomma, come bocciarsi da solo. E farlo con merito e alla perfezione: no, non manca alla politica. In ogni caso, gli chiedono per ultimo quanto dura il suo mandato da Rappresentante Ue nel Golf Persico: "Fino al 2025", risponde Di Maio. E poi, che sarà? Ai posteri l'ardua sentenza.

