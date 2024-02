Fabio Massimo Cataldo, addio M5s: con Carlo Calenda "mister gilet gialli"

02 febbraio 2024 a

Toh, grillini che passano con Carlo Calenda. Già, infatti Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare, e Federica Onori, deputata, lasciano il M5s e aderiscono ad Azione. "Entrano in Azione e lo fanno su un punto dirimente per noi, cioè la tenuta di un assedi sostegno all’Ucraina", ha spiegato Carlo Calenda. Castaldo sarà candidato alle Europee. Immediata la replica dei Cinquestelle. "Dopo aver ripetuto all’infinito che il M5s è “un branco di scappati di casa”, Calenda accoglie fiero due ex M5s. Ma si sa, con Calenda a scappare di casa è al solito la coerenza".

Per inciso, Castaldo ha già fatto due mandati a Strasburgo e non sarebbe stato ricandidato, ragione che potrebbe essere dietro alla rottura col M5s, che risale a qualche mese fa. Tanto che a fine 2023 accusò: "Il M5s è una farsa, Conte un padrone che fa becera propaganda".

Ovviamente, per gli ingressi in Azione si scatena la tagliente ironia anche dagli ex alleati del Terzo Polo, i renziani, che maramaldeggiano proprio sul passato di Castaldo. Si pensi infatti che faceva parte della delegazione grillina che andò in visita ai gilet gialli insieme ad Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio. E ancora, firmò le petizioni del Fatto Quotidiano per le dimissioni di Carlo Nordio: circostanza curiosa, dato che Azione sostiene la riforma dell Giustizia del Guardasigilli.