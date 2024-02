Crosetto dimesso dall'ospedale, il medico: "Nessun danno cardiaco"

15 febbraio 2024 a

a

a

È uscito dall'ospedale Guido Crosetto. Il ministro della Difesa è stato dimesso dopo il ricovero causato da una pericardite. "Le condizioni di salute del ministro sono buone - ha subito assicurato Giuseppe Speziale, Responsabile Cardiochirurgia Centro Cuore dell'Ospedale San Carlo di Nancy - è stato dimesso oggi in condizioni di generale benessere e soprattutto senza danni cardiaci".

Il suo ricovero, stando al medico, "ha avuto un decorso regolare che gli ha permesso, in questi tre giorni, di continuare a lavorare". Il co-fondatore di Fratelli d'Italia era ricoverato da martedì scorso presso il Centro Cuore dell'Ospedale romano di GVM Care & Research per una lieve pericardite. Una volta uscito, il titolare della Difesa ha subito voluto esprimere i suoi ringraziamenti: "Desidero ringraziare tutti gli italiani per gli innumerevoli messaggi di solidarietà ricevuti in questi giorni. La vicinanza che mi hanno dimostrato tanti cittadini è lo stimolo migliore per continuare a lavorare con determinazione e impegno al servizio del Paese, per la difesa e la sicurezza dell'Italia". Durante il suo ricovero, infatti, Crosetto non è rimasto a guardare e ha portato avanti le sue funzioni. In particolare ha lavorato sui dossier più importanti, rimanendo sempre in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e con il suo Gabinetto.

Le condizioni di Guido Crosetto: ecco il bollettino, come sta dopo il malore

Il Centro Cuore dell'Ospedale San Carlo di Nancy è punto di riferimento per il trattamento delle patologie cardiache, valvolari e coronariche, che vanno dall'insufficienza mitralica, allo scompenso cardiaco, fino agli aneurismi e alle problematiche maggiori di natura coronarica e vascolare.