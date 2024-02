Ghisleri, il centrodestra domina: differenza abissale con la sinistra alle europee

19 febbraio 2024 a

a

a

Il centrodestra dominerà sul centrosinistra alle europee dell'8 e 9 giugno: lo rivela il sondaggio realizzato da Euromedia Research per Porta a Porta e illustrato dalla direttrice Alessandra Ghisleri su La Stampa. I numeri rivelano che il consenso per Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni è al 28,3%; quello per la Lega di Matteo Salvini all'8,4; per Forza Italia invece voterebbe il 7,3% mentre per Noi Moderati l'1%. La coalizione ora al governo totalizzerebbe quindi il 45,5%. Dall'altra parte il centrosinistra si fermerebbe al 25,7, con il Pd di Elly Schlein al 19,5%; Alleanza Verdi-Sinistra al 3,8 e +Europa al 2,4.

Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, invece, raggiungerebbe il 16,6%. Azione di Carlo Calenda il 4% mentre Italia viva di Matteo Renzi il 3%. Il 37,9% sarebbe invece la percentuale di indecisi e astenuti. Il sondaggio si è occupato anche del tema della transizione ecologica e di come l'Unione europea lo sta gestendo. Il verdetto è negativo: il 56,5% boccia l'Europa nella definizione e nel sostegno della transizione ecologica; solo il 22,6% la promuove; mentre il 20,9% non sa/non risponde. Alla domanda su quanto si ritenga importante la transizione ecologica per il futuro del pianeta e dell'Italia, il 40% risponde "molto"; il 33,3% "abbastanza"; il 13,5% "poco" o "per nulla". Il 6% non sa/non risponde.