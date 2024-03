Piazzapulita, Bonaccini: "L'alleanza col M5s al Nord non basta"

01 marzo 2024 a

"Se in una parte del Paese l'alleanza Pd-M5s può bastare come è stato in Sardegna, al Nord può bastare?": Stefano Bonaccini se lo è chiesto nello studio di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7. Il presidente della Regione Emilia Romagna, poi, ha elencato dei numeri: "Il Nord del Paese vede circa 27 milioni di abitanti, quasi la metà degli italiani. Di otto regioni in questo momento e da un po' di anni quante ne governano il Pd e il centrosinistra? Solo l'Emilia Romagna, dove peraltro non siamo alleati con i 5 Stelle".

Dopodiché il governatore ha spiegato che bisogna fare qualcosa soprattutto nelle regioni chiamate al voto prossimamente: "Si andrà a votare in Piemonte a breve, in Liguria e in Veneto il prossimo anno. Noi abbiamo perso male in tutte le ultime tornate amministrative in grandi regioni del Paese in cui c'è il cuore produttivo, quello più dinamico". "Perché?", gli ha chiesto allora il conduttore. E lui ha risposto: "Perché se tu pensi di parlare al Nord come parli nel resto del Paese hai già sbagliato in partenza. Non basta una Todde al Nord. Serve che noi mettiamo in campo le migliori forze che si oppongano a questa destra. Per questo, servono anche Calenda e Renzi". "Ma loro non ci vogliono stare con Conte", gli ha fatto notare Formigli. "Io penso che se continueranno a mettersi in un campo terzo, si condanneranno all'irrilevanza", ha tagliato corto Bonaccini.

