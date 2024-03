Sardegna, Camilla Soru rivela: "Arrivano i dati di Silius", dove si decide il riconteggio

03 marzo 2024 a

Il conteggio delle schede in Sardegna prosegue. Dalle parti di Fratelli d'Italia fanno sapere che il distacco tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu potrebbe essere arrivato a quota 600-800 voti. Un margine esiguo che qualora venisse confermato potrebbe aprire la strada alla richiesta di un riconteggio. Ma adesso al Corriere parla Camilla Soru, figlia dell'ex presidente Renato, che in qualche modo comincia a sentire il fiato sul collo mentre ei giorni scorsi è stata impegnata a festeggiare la vittoria della Todde: "Confermo che il divario si è assottigliato rispetto a lunedì — risponde la neoconsigliera regionale del Pd, 40 anni, figlia dell’ex presidente Renato — ma il vantaggio sul candidato del centrodestra è rimasto e la vittoria non è in dubbio". Ma cosa manca per avere la certezza della vittoria?

E qui arriva un retroscena: "Mi dicono che domani dovrebbero arrivare i dati di un piccolo Comune, Silius, che ha poco più di mille abitanti. Non ci sono i numeri per ribaltare il risultato". Sul riconteggio che si profila ormai all'orizzonte, la Soru afferma: "Roconteggio, addirittura? Ma no, non mi pare che ci siano gli estremi per una scelta del genere. Nessuno finora ha denunciato irregolarità, non è che spuntano ora perché il divario si è assottigliato".

Infine manda un messaggio al centrodestra: "Forse qualcuno ha creduto davvero nella vittoria. Ma l’emotività deve lasciare spazio alla ragione. Spero che arrivi presto la proclamazione per poter iniziare a lavorare per la Sardegna". Insomma nel centrosinistra si dicono tranquilli, ma di certo qualche brivido c'è.