Otto e Mezzo, l'ultima menzogna di Giuseppe Conte? "Anche se prenderò un voto in più"

Da tempo, il piano di Giuseppe Conte appare chiaro ai più: sfidare Elly Schlein e il Pd per la leadership nel centrosinistra e nel cosiddetto campo largo. Un obiettivo che appare palese: ogni tornata elettorale, in primis le Europee del prossimo giugno, potrebbe rivelarsi funzionale al presunto avvocato del popolo.

E il leader del M5s è ospite di Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, la puntata è quella di giovedì 7 marzo. Si parla delle regionali in Abruzzo, dello scandalo-dossieraggio, del governo. E si parla anche di lui.

Altrettanto ospite, ecco Massimo Giannini, la firma di Repubblica, che ad un certo punto della trasmissione incalza Conte proprio sul nodo della leadership. Giannini fa dritto al punto: "Lei vuole un voto in più del Pd per fare il candidato premier". E Conte risponde: "Se prenderò un voto in più non dirò che sarò io il federatore", assicura Conte. Bene, segnatevi questa risposta: se verrà il giorno, con tutta probabilità, sarà l'ultima menzogna di una lunga serie.

