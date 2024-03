Danilo Toninelli "ideologo" M5s: "Mi viene il voltastomaco". Si ribella a Conte e insulta Renzi e Calenda

13 marzo 2024 a

a

a

Fermi tutti, torna in campo Danilo Toninelli, ora in veste di "ideologo" grillino. L'ex ministro, oggi componente dei probiviri M5s, in diretta sul suo canale YouTube si è lanciato in un'intemerata contro il campo largo. Già, lui duro e puro, grillino della prima ora, è contro qualsiasi alleanza. O quasi.

"Va bene allearsi con il Pd, malissimo allearsi con Renzi e Calenda e speriamo che questo non accada più. Ma possiamo dire che va meglio se il candidato è del M5S?", premette Toninelli. E ancora, nelle grafiche della diretta ecco che il "campo largo" viene ribattezzato "campo santo". Un messaggio critico anche nei confronti di Giuseppe Conte, leader pentastellato.

Nel mirino, dopo la debacle in Abruzzo, ci sono Matteo Renzi e Carlo Calenda. "Mai più con loro, mi pare del tutto scontato". E ancora: "Solo a sentire campo largo mi viene il voltastomaco. Va bene allearsi con il Pd, va malissimo allearsi con Renzi e Calenda e speriamo che questo non capiti più e che l’Abruzzo ci insegni. Ma possiamo dire che va meglio se il candidato è del M5s", ribadisce. "Io lo dico da un punto di vista umano. Ma voi prendereste un caffè o uscireste a fare una passeggiata con Renzi?", conclude Toninelli. Insomma, non solo una questione politica, ma anche personale.