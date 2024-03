Sardegna, conto alla rovescia: quando arriva il verdetto definitivo (ma occhio ai ricorsi)

13 marzo 2024 a

a

a

Tic tac, il conto alla rovescia è partito. In Sardegna tra qualche giorno si chiuderanno definitivamente i giochi. Infatti nella giornata di domani anche l’ufficio elettorale circoscrizionale del tribunale di Cagliari dovrebbe chiudere la verifica dei verbali sulle 580 sezioni di competenza. Manca solo questo fascicolo in Corte d’appello per consentire all’ufficio elettorale centrale di cominciare l’esame finale della documentazione arrivata dai tribunali (Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Lanusei e Oristano) degli altri sette collegi della Sardegna e proclamare, nel giro di 3-4 giorni, il presidente della Regione e i consiglieri regionali eletti il 25 febbraio scorso.

Se le previsioni della scorsa settimana saranno confermate, la proclamazione potrebbe arrivare nei primi giorni della prossima, considerato che sono già arrivati anche i verbali del Medio Campidano e del Sulcis-Iglesiente.

Solo allora si conosceranno con esattezza i voti andati ai diversi candidati alla presidenza della Regione e ai singoli candidati consiglieri, calcoli ufficiali essenziali per sciogliere nodi che quelli ufficiosi non sono riusciti a dipanare, in particolare sulla posizione di alcuni candidati ’in bilico'. Chi resterà fuori per pochi voti potrebbe decidere di presentare ricorso entro il termine di 30 giorni. Dalla proclamazione scattano anche i 10 giorni di tempo previsti per la presentazione della Giunta regionale e i 20 giorni per la convocazione della seduta d’insediamento del nuovo Consiglio regionale, che sarà presieduta dal consigliere eletto più anziano.