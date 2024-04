Sondaggio Mentana, tonfo per Elly Schlein e boom per i 5Stelle: ecco le cifre

15 aprile 2024 a

a

a

Tonfo per il Pd di Elly Schlein, che perde consensi nella stessa misura in cui invece li acquisisce il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Questa la fotografia scattata dall'ultimo sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. I dem, nello specifico, perdono lo 0,4% in una settimana e scendono così al 19,4. Mentre i grillini guadagnano lo 0,4 salendo così al 16%. Cifre importanti vista la tensione degli ultimi giorni tra le due forze di opposizione. Tensione legata alle vicende giudiziarie che hanno scosso il Pd in Piemonte e Puglia.

Si conferma primo partito, invece, Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,3 rispetto al sondaggio dell'8 aprile e sale così al 27,2. A seguire, dopo Pd e M5s, ecco la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,2 e si attesta quindi all'8,6; e Forza Italia-Noi Moderati all'8,4 (-0,4). Sopra la soglia di sbarramento del 4%, in vista delle europee dell'8 e 9 giugno, ci sono anche Stati Uniti d'Europa al 5,2 (-0,1), Azione di Carlo Calenda al 4,2 (+0,2), e Verdi-Sinistra al 4,1 (+0,2).

Infine, i partiti minori: Libertà di Cateno De Luca guadagna lo 0,4 e sale all'1,9%; Pace terra dignità di Michele Santoro invece acquista lo 0,2 e si porta così all'1,8; mentre Democrazia sovrana e popolare è stabile all'1,4.