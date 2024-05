Satsera Italia, la paura di don Patriciello: "Parole di De Luca motivano camorristi"

11 maggio 2024 a

"Le tue parole sono pericolose. Io non sono offeso, sono impaurito". Sono un colpo alla bocca dello stomaco le parole di don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano. Intervistato a Stasera Italia su Rete 4, ha spiegato la sua posizione in merito alle parole del governatore della Campania De Luca che lo aveva definito "il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli".

"Sia io che la mia scorta. Perché se due anni fa hanno messo una bomba fuori dal cancello, De Luca con quelle parole sta dicendo a quei camorristi: 'Non abbiate paura, continuate tanto non è nessuno questo prete qua'. Questa è la cosa gravissima" spiega don Patriciello nel silenzio dello studio. A chi lo ha accusato di pendere dalla parte di Giorgia Meloni, il parroco ha risposto stizzito: "Quanti amici abbiamo nella sinistra e nel Movimento 5 Stelle? Abbiamo amici dappertutto".

Seppur visibilmente scosso, alla fine don Patriciello ha voluto lanciare un appello a De Luca per ricucire il rapporto dopo il pessimo scivolone del governatore: "Se De Luca vuole, è pronto, lo vado ad abbracciare quando vuole. Io domani mattina devo andare a celebrare la messa. Io credo in Dio, Padre Onnipotente. Io non ho nemici".