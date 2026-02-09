Sondaggio Mentana, quanto vale il partito di Vannacci: i primi numeri

Esordio al 3,3% per Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Roberto Vannacci, secondo l'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. L'eurodeputato eletto al Parlamento europeo ha deciso di lasciare il Carroccio nei giorni scorsi per iniziare una nuova esperienza in solitaria. Al primo posto tra i partiti resta comunque Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che rispetto a una settimana fa, risulta in calo dell'1,2%, attestandosi così al 30,1. Al secondo posto, giù dello 0,3, ecco il Partito democratico di Elly Schlein al 22,2.

Perde lo 0,3% dei consensi anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che dunque cala all'11,7. A seguire ci sono Forza Italia di Antonio Tajani che sale dello 0,2 e si porta all'8,4% e la Lega di Matteo Salvini che invece perde l'1,1% e si attesta al 6,6. Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, con un meno 0,1, scende al 6,4%.