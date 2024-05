Elly Schlein contro Meloni: "Con i nostalgici di Franco..."

26 maggio 2024 a

a

a

Si entra nelle ultime due settimane di campagna elettorale. Ed Elly Schlein, contro Giorgia Meloni, le spara sempre più grosse. Dopo le schermaglie della vigilia su "TeleMeloni", innescate dal video del premier, i suoi consueti "Appunti", ecco che la segretaria dem torna all'attacco nel corso di un comizio a Siena. E indovinate cosa rispolvera? L'ossessione per il fascismo...

"Giorgia Meloni in Spagna, tra i nostalgici della dittatura franchista e tra i sostenitori di Trump, ha attaccato la sinistra dicendo che cancella l'identità; ecco allora le rispondo io: in un anno e mezzo di Governo sta cancellando le libertà delle persone", la spara subito grossissima. E ancora: "Se hai un salario da fame per lavorare non sei libero in questo nostro Paese, se devo essere onesta dico che noi andiamo orgogliosi della nostra identità, che è antifascista come la nostra Costituzione", ha affermato Schlein.

"Se queste sono le censure...": Enrico Mentana spegne i deliri di sinistra

Insomma, una Meloni che starebbe con "i franchisti", insomma... la solita fascista. "Se devo essere onesta - ha ripreso - dico che noi andiamo orgogliosi della nostra identità, che è antifascista come la nostra Costituzione", ha aggiunto. Dunque, la leader del Pd rincara la dose: "Sono molto gravi i tagli che il governo Meloni sta facendo ai comuni, 250 milioni, soprattutto, è grave la scelta del tutto insensata di tagliare maggiormente quei comuni che stanno più spendendo risorse per il Pnrr". Secondo Elly, "Giorgia Meloni si conferma la regina dell'austerità, noi continueremo a insistere che invece servono più risorse per il sociale, più risorse per accompagnare gli investimenti del Pnrr anche quelli sulla sanità", conclude la sua intemerata la leader Pd.