Nato, la proposta choc di Tarquinio: "Sciogliamola, va costruita un'alleanza nuova"

28 maggio 2024 a

a

a

"Ancora decine e decine di morti civili a Gaza, e nessuno si azzardi più a chiamarli 'danni collaterali'. Usa e Ue fermino la guerra all'umanità di Netanyahu. O sciolgano l'alleanza con lui. La stessa cosa che dico per la guerra d'Europa": un intervento piuttosto forte quello di Marco Tarquinio, candidato alle europee con il Pd. L'ex direttore di Avvenire ha detto che "se le alleanze non servono la pace e da difensive diventano offensive vanno sciolte. Sciogliamo la Nato. Non si può fare in un giorno, ma va fatto. Va costruita un'alleanza nuova e tra pari tra Europa e America".

Parole, quelle di Tarquinio, che hanno scatenato un dibattito piuttosto acceso. Maria Elena Boschi di Italia Viva ha commentato su X: "Il Pd chiede di sciogliere la Nato. Noi chiediamo gli Stati Uniti d'Europa. E' chiara finalmente la differenza tra noi e il nuovo Pd?". Dello stesso tenore il commento di Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva e candidata alle europee: "Sciogliere la Nato. Quello che un tempo, negli anni 70, era lo slogan della sinistra extraparlamentare nelle piazze è diventata la parola d'ordine del Pd in questa campagna elettorale per il Parlamento europeo". E ancora: "In una fase tremendamente delicata come quella che stiamo attraversando mettere in dubbio l'atlantismo è una follia ideologica, il Pd è regredito alla fase degli slogan e delle banalità. È un fatto grave che scredita non solo questo partito ma tutta la politica italiana".

Tarquinio e Cecilia Strada fanno esplodere il Pd: un grosso caso per Elly Schlein

Dura anche la reazione del leader di Iv Matteo Renzi: "Il Pd con Marco Tarquinio dice che per costruire la pace bisogna sciogliere la Nato, sconfessando l'Atlantismo degli ultimi 70 anni. Noi invece diciamo che per costruire la pace servono la Nato, l'Esercito europeo, la difesa comune e una politica estera. Servono insomma gli Stati Uniti d'Europa, non questo Pd".