Amministrative, centrodestra e Cirio a valanga in Piemonte. Nei comuni bene la sinistra

Non solo europee: l'Italia è chiamata anche al voto amministrativo. La partita più importante è quella che si gioca in Piemonte, dove il governatore uscente del centrodestra, Alberto Cirio, cerca la riconferma su Gianna Pentenero, candidata del centrosinistra (corsa indipendente per il M5s, con Sarah Disabato). Secondo gli exit poll il governatore avrebbe superato il 50 per cento dei consensi. In questo caso si tratterebbe della prima riconferma di un governatore uscente in Piemonte. Poi le Comunali, dove svetta la sfida per Firenze: Eike Schmidt cerca di espugnare il fortino rosso e di battere la candidata del centrosinistra, Sara Funaro. La candidata dei progressisti sarebbe in vantaggio ma dalle parti di palazzo Vecchio si andrà al ballottaggio. Tra le altre sfide quella per Bergamo, Cagliari, Pescara, Perugia, Campobasso e Potenza. Ma, soprattutto, il voto a Bari, dove il centrosinistra - dopo i recenti scandali che hanno lambito Antonio Decaro e il governatore Michele Emiliano - schiera Vito Leccese contro Fabio Romito, del centrodestra. Anche in questo caso, dopo la rottura del campo largo, il M5s corre da solo con Michele Laforgia. Segui la diretta di www.liberoquotidiano.it

Ore 15,35 - Bergamo, testa a testa tra centrodestra e centrosinistra

Nella corsa alla poltrona di sindaco di Bergamo, in avvio di scrutinio (2 sezioni su 103), è testa a testa tra il candidato di centrodestra Andrea Pezzotta e il candidato di centrosinistra Elena Carnevali. Entrambi gli sfidanti sono al 50%.



Ore 15.25 - Prima proiezione Comune di Firenze, Funaro davanti: ipotesi ballottaggio

Nella prima proiezione del Consorzio Opinio per Rai, con una copertura del campione del 6 per cento, a Firenze la candidata del centrosinistra, Sara Funaro, è al 41,6 per cento, mentre il candidato di centrodestra, Eike Schmidt, è al 32,5 per cento.



Ore 15.24 - Prima proiezione regione Piemonte, Cirio nettamente davanti

Nella sfida per la poltrona di governatore del Piemonte in testa Alberto Cirio 53%. Seguono Gianna Pentenero con il 35,4%; Sarah Disabato con il 9,1% e Francesca Frediani con l’1,4%.



Ore 15.23 - Prima proiezione Comune di Pescara, in testa Masci

Nella sfida per la poltrona di sindaco di Pescara in testa Carlo Masci con il 51,2%. Seguono Carlo Costantini con il 33,1%; Domenico Pettinari con il 13,9% e Gianluca Fusilli con l’1,8%.



Ore 14.46 - Exit poll regione Piemonte, Cirio verso la riconferma

Per le regionali in Piemonte 2024 Alberto Cirio, il governatore uscente, candidato con il centrodestra, è primo con una forchetta tra 50.5-54.5%, seguito dalla candidata del centrosinistra Giovanna Pentenero con 36-40%. Terza Sarah Disabato di M5s con 5.5-9.5. Sono i dati di Swg per La7.



Ore 14.41 - Exit poll Comune di Firenze: avanti il centrosinistra

Per le comunali a Firenze la candidata del centrosinistra, Sara Funaro, è prima con una forchetta tra 40.5-44.5%, seguito dal candidato del centrodestra Eike Schmidt con 32.5-36.5%. Sono i dati di Swg per La7. Stefania Saccardi di Italia Viva di Italia Viva è terza con 8-12%.

Ore 14.30 - Exit poll Comune di Caltanissetta: avanti il centrodestra

Ore 14.25 - Exit poll Comune di Bari: centrosinistra in vantaggio

Nel primo exit poll per le comunali di Bari Vito Leccese (Pd) è al 42-46%, Fabio Romito (centrodestra) al 31-35%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Michele Laforgia (M5s e Sinistra Italiana) ha una forchetta tra il 20-24%, mentre Nicola Sciacovelli si ferma allo 0,0-1,0%.



Ore 14.15 - Exit poll Comune di Cagliari: Zedda del centrosinistra davanti a tutti

Nel primo exit poll per le comunali di Cagliari Massimo Zedda (centrosinistra) ha una forchetta tra il 59 e il 63%, mentre Alessandra Zedda (centrodestra) è al 31-35%. Seguono Giuseppe Fabris (2,5-4,5%) e Claudia Ortu (0,5-2,5%). Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.



Ore 14.10 - Exit poll Comune di Perugia: centrosinistra in vantaggio, verso vittoria al primo turno

Nel primo exit poll per le comunali di Perugia Vittoria Ferdinandi (centrosinistra) è al 49-53%, mentre la candidata del centrodestra Margherita Scoccia è al 44-48%. Seguono Massimo Monni (1-3%) e Leonardo Caponi (0,0-2,0%). Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai.