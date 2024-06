Sondaggio Pagnoncelli, un italiano su due: "Giorgia Meloni ora è più forte"

16 giugno 2024 a

"È stato un onore per l’Italia organizzare e ospitare il G7. Un successo per cui voglio ringraziare i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita di questa importante iniziativa". Giorgia Meloni lo scrive sui social dopo la tre giorni del G7 a Borgo Egnazia. La premier pubblica poi un video con alcune 'istantanee' del Vertice tra cui - solo per citarne alcune - la stretta di mano con Papa Francesco, le foto con i leader, il concerto di Andrea Bocelli.

La ’clip’ si conclude con il presidente del Consiglio che balla a ritmo della pizzica. Il G7 di Borgo Egnazia, nonostante la lagna continua della sinistra è stato un vero e proprio successo. E anche i sondaggi, dopo il voto alle Europee, continuano a dare il vento in poppa al premier che al G7 di fatto si è presa lo scettro di leader dell'Europa tra Capi di Stato in evidente difficoltà nel recuperare consensi, basti pensare a Macron o a Schloz.

E un sondaggio di Ipsos di Nando Pagnoncelli pubblicato sul Corriere mette in luce un aspetto importante: "Nel nostro Paese la vittoria spetta, nella valutazione degli intervistati, innanzitutto a Giorgia Meloni, recordwoman di preferenze, che ha saputo migliorare le performance della sua formazione anche rispetto al dato delle elezioni politiche (l’asticella minima dei consensi accettabili). Lo pensa esattamente la metà degli italiani". Insomma un italiano su due, secondo la rilevazione di Pagnoncelli pensa che ora la premier è più forte. Il tutto con buona pace di grillini e sinistra che in queste 48 ore di G7 hanno fatto davvero di tutto per mettere in ombra il premier. Ma anche questa volta i gufi hanno perso.