Ilaria Salis, l'imbarazzo in tv: in suo soccorso arriva Fratoianni, il video virale

Come primo giorno di scuola europeo poteva andare decisamente meglio. Ilaria Salis è parsa spaesata, forse ancora stanca dal lungo viaggio che dall'Ungheria l'ha portata in Italia, a Monza. Ma ora è una deputata del Parlamento europeo. E deve imparare a interfacciarsi anche con i giornalisti. Soprattutto quando sei uno dei politici più chiacchierati d'Italia. L'ex insegnante, eletta tra le fila di Alleanza Verdi e Sinistra, è ancora al centro delle polemiche dopo la notizia del debito di 90mila euro accumulato con l'Aler per aver occupato abusivamente un alloggio popolare. E della questione si è discusso anche a Bruxelles.

Ilaria Salis, circondata da cronisti pronti a porgerle delle domande, si è sentita chiedere: "In queste ore c'è un po' di caos nel Consiglio regionale della Lombardia perché è stato chiesto di pignorare il suo stipendio da europarlamentare - ha spiegato una giornalista -. Non so se vuole commentare questo...". Mentre ascoltava la domanda, lo sguardo di Salis è sembrato perso nel vuoto: il suo viso tradiva forse un po' di panico. Come quando si è interrogati a un esame senza aver aperto un libro. Ma per fortuna è intervenuto Nicola Fratoianni, che ha risposta alla domanda al posto suo: "Siamo oltre al ridicolo", ha chiosato il segretario di Sinistra italiana.

"Ilaria ha occupato la casa Aler per anni". La vicina inguaia la Salis e inchioda la sinistra

Sui social il video della faccia preoccupata della Salis è diventato subito virale. E il popolo della rete non le ha risparmiato pesanti critiche. "Ti fanno una domanda ma tu non sai che devi rispondere, allora guardi e chiedi aiuto, e arriva il fenomeno Nicola Fratoianni", scrive un utente su X. Salis, per il momento, è bocciata.