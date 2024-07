Salvini, "il suo aereo è l'unico partito durante il down". Balla: sinistra smascherata

19 luglio 2024 a

La sinistra si attacca anche al blackout informatico mondiale e al caos negli aeroporti italiani per spalare fango sul governo e nello specifico Matteo Salvini, venendo peraltro clamorosamente smentita da Ita Airways.

Prima i fatti, noti a migliaia di italiani finiti nell'inferno degli scali e dei voli bloccati (oltre a vari disagi in banca e non solo, a causa del down di Microsoft). A far scattare la polemica un articolo sul sito de La Stampa secondo cui il volo Roma-Milano con a bordo il segretario leghista (e altri politici fra cui il capogruppo leghista Riccardo Molinari e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi) è stato l'unico fra quelli nazionali di Ita Airways decollato da Fiumicino nella sua fascia oraria (seppur con circa un'ora di ritardo). La stessa compagnia è dovuta intervenire sottolineando come si tratti di una "notizia destituita di qualsiasi fondamento".

Nella stessa fascia oraria - spiega il comunicato di Ita Airways - la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati. Anche la Lega, ovviamente, è intervenuta: "Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha deciso l'orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi - fa sapere il partito - e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy. I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all'estero, non erano evidentemente prevedibili. I legali di Salvini procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore".

Il Pd però non si ferma e annuncia un'interrogazione parlamentare: "Fanno fermare i treni e fanno partire i voli quando tutto sembrerebbe impedirlo: questo è il governo dei fenomeni paranormali". E Angelo Bonelli, leader dei Verdi e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, chiede: "Come è possibile che mentre migliaia di cittadini subivano disagi, l'aereo con a bordo il Ministro sia partito regolarmente?". Semplice: perché è una balla.