Sondaggio Piepoli, Fratelli d'Italia fa il botto e il Pd di Elly Schlein perde voti

27 luglio 2024 a

A chi darebbero la propria fiducia gli italiani se oggi fossero chiamati al voto? In uno scenario globale sempre più difficile e complesso come quello che stiamo vivendo, i cittadini sembrano avere, ancora una volta, le idee chiare.

Gli italiani voterebbero senza se e senza ma il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Sarà che nel corso di questi due anni la premier non ha mai deluso i suoi elettori. Di certo c'è che Fratelli d'Italia farebbe il botto di voti. Il sondaggio realizzato dall’Istituto Piepoli su un campione di 500 individui maggiorenni residenti in Italia fornisce ai cittadini un quadro molto chiaro: Fratelli d’Italia tende a guadagnare punti e sale al 28,5% (+0,5). FdI dunque otterrebbe un risultato migliore rispetto le europee, a differenza, invece, del Partito Democratico

C'è chi sale, ma c'è anche chi scende, come appunto il Pd alla guida della segretaria Elly Schlein che a oggi otterrebbe il 22,5%, perdendo lo 0,5 di voti degli italiani. Salgono anche le preferenze per i partiti minori come quello di Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra con il 6,5% di voti e il partito di Carlo Calenda, Azione che si porterebbe a casa il 3,5%. Forza Italia scende del 0,5% fermandosi all '8,5% mentre la Lega resta stabile all'8%. Il Movimento 5 stelle appare in leggera ripresa con l'11%.