Cdm, novità sulla successione: ecco cosa cambia per chi deve pagare

Grosse novità sul fronte fiscale. "Con i due approvati oggi siamo a 13 decreti delegati della riforma fiscale. In un anno abbiamo rivisto buona parte del sistema fiscale". Lo ha detto il vice ministro dell’Economia Maurizio Leo nel corso della conferenza stampa al termine del Cdm.

"I provvedimenti approvati oggi - ha specificato - riguardano le dogane e le imposte indirette diverse dall’Iva. Abbiamo lavorato sulle successioni per regolare i rapporti, disciplinato il Trust, che non aveva una codifica organica nel nostro regolamento. Abbiamo messo mano ai trasferimenti di azienda nell’ambito dei familiari. Oggi molti giovani quando si apre una successione devono pagare le imposte ipotecarie, le banche devono liberare subito le somme in maniera che i giovani le abbiano a disposizione per poter versare le imposte. Sulle Dogane abbiamo preso un testo unico con oltre 300 articoli e lo abbiamo portato a 120 e rivisto l’istituto del contrabbando". In conferenza stampa, dopo il Consiglio dei Ministri, il ministro del Tesoro, Giancarlo Giorgetti, ha anche chiarito la posizione del Mef sugli extraprofitti: "Certamente le banche, come le altre realtà che fanno utili, saranno chiamate a contribuire alla finanza pubblica. Penso che non ci sia niente di strano. Non ci saranno tasse sugli extraprofitti".