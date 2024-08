Meloni, il titolare della masseria sbugiarda Repubblica: "8.000 euro a notte? Quanto si paga"

24 agosto 2024 a

a

a

"Sei camere a 8.000 euro a notte: il lusso discreto del buen ritiro di Giorgia Meloni". È questo il titolo apparso su Repubblica.it qualche giorno fa che goffamente tentava di fare i conti in tasca a Giorgia Meloni in vacanza in Puglia. Il tutto prima di suonare l'allarme per la "premier sparita" per qualche ora. Dalle parti di Repubblica i colpi di calore a quanto pare, negli ultimi tempi, devono essere piuttosto frequenti.

Al punto che il titolare della struttura, come racconta ilSecolo d'Italia, avrebbe inviato una rettifica al quotidiano romano per mettere in chiaro le cose e smontare l'abbaglio estivo sul costo delle camere: "In riferimento all’articolo pubblicato il 20 agosto 2024 sul vostro giornale riguardo al soggiorno del presidente del Consiglio Giorgia Meloni presso Masseria Beneficio a Ceglie Messapica, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni per correggere le informazioni errate riportate".

E ancora: "Sui siti online in cui è presente Masseria Beneficio è effettivamente indicato un prezzo di 1.370 euro, tuttavia, questa cifra non si riferisce al costo di una singola camera, come erroneamente affermato nell’articolo. La Masseria Beneficio è composta da sei camere, ma solitamente la struttura non prevede l’affitto delle camere in modalità singola. Di conseguenza, il calcolo di 1.370 euro per sei camere, come suggerito nell’articolo originale (“Sei camere a 8.000 euro a notte”), non riflette la realtà dei fatti". "Questa imprecisione – prosegue la lettera – ha portato a una rappresentazione distorta del costo del soggiorno presso la struttura, creando una immagine errata rispetto a quella che è la reale offerta della Masseria. Capirà, infatti, che fornendo una idea totalmente distorta del costo della struttura, a nostro avviso esorbitante, rischiate di compromettere l’intera attività alla quale ho dedicato molto tempo e molto lavoro".