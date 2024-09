In Onda, la Boccia apprende delle dimissioni di Sangiuliano: "Mi spiace, meritava quel posto"

06 settembre 2024 a

E' la sera delle beffe a In Onda, su La7. Luca Telese e Marianna Aprile intervistano Maria Rosaria Boccia, la donna della settimana. E nel corso del faccia a faccia, registrato nel corso del pomeriggio, arriva in diretta la notizia delle dimissioni di Gennaro Sangiuliano, il ministro della Cultura "inguaiato" proprio dalla Boccia.

"No, io non sono contenta, assolutamente - risponde l'influencer di Pompei alla domanda sul suo stato d'animo ora che il caso, a livello politico, sembra chiuso definitivamente -. Lui meritava quel posto. E' una persona molto competente, secondo me è anche una brava persona. Si è trovato in una situazione che non ha saputo gestire. Mi dispiace tantissimo". Parole sorprendenti, a giudicare dagli attacchi quotidiani che la Boccia ha lanciato a Sangiuliano a suon di post, foto, battute e stilettate vagamente minacciose e allusive su Instagram.

"Se ha sbagliato a dimettersi? Forse oggi, dopo tutta la tempesta mediatica, era necessario. Però poteva non farlo, dicendo la verità fin dall'inizio", ha aggiunto. Mercoledì, al Tg1, Sangiuliano aveva rivelato di aver avuto una relazione con la Boccia e di averle offerto un ruolo da consigliera per l'organizzazione dei grandi eventi. Nomina poi saltata e la decisione ha scatenato la reazione della diretta interessata. La Boccia ha lasciato intendere di aver viaggiato a spese del Ministero, pur non avendo un ruolo ufficiale, e di essere venuta a conoscenza di atti riservati e relativi anche alla sicurezza del prossimo G7 della Cultura di Napoli. Due questioni smentite a più riprese dall'ex ministro, anche nella lettera di dimissioni inviata venerdì pomeriggio alla premier Giorgia Meloni.

"Se voglio le scuse del ministro" Sangiuliano? "Io voglio le scuse dall'uomo, per me e per la mia famiglia. È lui che mi ha messo in pubblica piazza, io non ero né un personaggio politico né un personaggio dello spettacolo", ha proseguito l'intervistata. "Fino a 10 giorni fa nessuno mi conosceva e la mia vita era fantastica. Ora com'è? Non proprio semplice", ha spiegato.