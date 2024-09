Gasparri, "soliloquio di Schlein su Rai 3, altro che TeleMeloni": chi finisce nel mirino

09 settembre 2024 a

Altro che Tele-Meloni. Al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri non è andato giù il monologo che la segretaria del Partito democratico Elly Schlein ha fatto nel corso della trasmissione Presa Diretta, in onda su Rai 3. In particolare, l'ex ministro delle Comunicazioni ha attaccato il conduttore Riccardo Iacona perché, a suo dire, sarebbe troppo schierato a favore del campo largo e del Pd. "La sinistra parla di Tele-Meloni ma, in realtà, occupa gli spazi del servizio pubblico con arroganza e invadenza", ha spiegato Gasparri, membro della Commissione di Vigilanza Rai.

"Ieri sera, nel programma 'Presa diretta', condotto da Iacona, c'è stato un soliloquio della Segretaria del Pd, Schlein, sulle sue proposte di legge - ha commentato Gasparri -. Senza nessun confronto, senza nessun contraddittorio. Ho presentato un'interrogazione in Vigilanza per denunciare questa conduzione-tappetino di Iacona, la cui faziosità è nota. Vorremmo sapere dai vertici della Rai, ingiustamente accusati di essere appiattiti sul centrodestra, se si sono accorti di questo monologo della Schlein, realizzato su Rai3 dall'ineffabile Iacona, uno delle decine di conduttori in servizio permanente per la sinistra, che minaccia l'Aventino, ma che, nel caso, dovrebbe portare insieme a sé, sul colle di Roma, anche - ha poi concluso - tutti questi suoi addetti stampa pagati dalla Rai".

A dire il vero, lo stesso Gasparri aveva già denunciato questa "conduzione-tappetino" proprio domenica 8 settembre. In un tweet postato su X, il senatore di Forza Italia aveva scritto: "Ma poi da Riccardo Iacona ci sono altri ospiti o solo Elly Schlein? Pluralismo ignoto? Che poveracci….".