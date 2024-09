Saviano, il sondaggio su Giorgia Meloni è un caso: "È nata una democratura?"

16 settembre 2024 a

a

a

Roberto Saviano scatenato sui social contro Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Lo scrittore, dopo aver mostrato una nuova querela ricevuta da parte del vicepremier per averlo definito un "ministro della mala vita", mette nel mirino anche il premier. E lo fa usando la vicenda Open Arms.

Come è noto nel processo di Palermo il pm ha chiesto sei anni di carcere per Salvini. Il vicepremier aveva difeso i confini italiani dall'ondata di sbarchi di migranti cercando anche di dare la sveglia a un'Europa troppo addormentata e con i confini spalancati. Ma tant'è.

Stracciato anche dalle repliche di La7: Rai, il flop di Saviano si fa rovinoso

E subito dopo le parole pronunciate dal pm con la relativa di chiesta di spedire in galera Salvini, è arrivata la solidarietà del mondo politico. E tra i vari esponenti che hanno mostrato la propria vicinanza a Salvini c'era anche Giorgia Meloni. Il premier ha usato parole molto chiare: "È incredibile che un Ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini – afferma Meloni -. Trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo. La mia totale solidarietà al Ministro Salvini". A quanto pare le parole di Meloni sono state indigeste per Saviano. La riposta? Un farneticante sondaggio che vi mostriamo qui di seguito. Ogni commento è superfluo.