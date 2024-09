Tommaso Foti inchioda la sinistra su Fitto: "Nessun amor di Patria", parole chiare

18 settembre 2024 a

Qualcuno avvisi la sinistra: le profezie nefaste sull'Italia e su Raffaele Fitto si sono rivelate una colossale balla. Il ministro ha preso il posto da vicepresidente esecutivo della Commissione e gestirà un portafoglio da più di 350 miliardi di euro. E così il capogruppo di FdI attacca la sinistra e tra le righe vendica il collega di partito. Tommaso Foti infatti non usa giri di parole: "È davvero esilarante il tentativo, tanto goffo quanto vano, della sinistra italiana - in coalizione con certa stampa nazionale - di ridimensionare la storica vittoria del presidente Meloni ottenuta con la nomina di Raffaele Fitto in Europa. Inutili si sono rivelate le nefaste previsioni offerte nei giorni scorsi di retrocessione per la nostra Nazione, i racconti 'di passi falsi del premier' o che descrivevano un’Italia isolata che avrebbe dovuto pagare il prezzo di una fantomatica 'ambiguità'".

Poi ha aggiunto: "Niente di tutto questo: la destra al governo è concreta, ma soprattutto è credibile in Europa e sul piano internazionale. In un momento storico in cui la politica ha l’occasione di mostrarsi unita sui tavoli europei, c’è ancora chi gioca a tifare contro l’Italia dimostrando scarsa lungimiranza e nessun amor di Patria. E pensare che se anche le opposizioni guardassero all’interesse nazionale, si renderebbero conto che un’Italia al centro della politica - in Europa e al di fuori di essa - serve a tutti, anche alle opposizioni stesse per contare di più all’interno delle famiglie politiche europee di cui fanno parte".