Giorgia Meloni, il selfie con Mel Gibson fa impazzire la sinistra

"Mel & Mel": Giorgia Meloni lo ha scritto a corredo di un selfie con l'attore americano Mel Gibson postato sul suo profilo Instagram. La premier indossa un abbigliamento informale, e lo stesso Mel Gibson, che ha una camicia sbottonata. Entrambi sorridono alla camera. Non è dato sapere quando e dove la presidente del Consiglio abbia incontrato il regista e attore. Mel Gibson, però, si trova da giorni in Italia, come si vede negli scatti pubblicati sui social dai suoi fan che lo hanno incontrato.

Secondo alcune indiscrezioni, pare che il premio Oscar stia facendo dei sopralluoghi per scegliere il set del suo nuovo film, "Resurrection", sequel de "La passione di Cristo", annunciato da anni ma rinviato più volte nel corso del tempo, con alcune modifiche alla sceneggiatura. Il regista è stato avvistato prima a Matera e poi a Gravina, in Puglia. In tanti hanno apprezzato lo scatto pubblicato dalla premier. "Almeno è simpatica, sorridente, positiva... non come i poveri comunisti!", ha scritto un utente sotto al post. Un altro invece ha commentato: "Uno dei migliori attori con una dei migliori politici". E ancora: "Che duo sensazionale, miglior Presidente del Consiglio e miglior attore".

Tuttavia, non sono mancati gli haters di sinistra. Qualcuno per esempio ha scritto: "Ma il Presidente del Consiglio vuole fare L’influencer? Mio Dio aiuto". Qualcun altro: "La Romagna in ginocchio, la gente aspetta i fatti da tutta la politica e te dovresti fare la portavoce".