E' sempre CartaBianca, Donzelli smentisce Bonaccini a velocità lampo

L'alluvione in Emilia Romagna e la polemica sui fondi non utilizzati (o male utilizzati) dalla regione a guida Pd imperversa anche nei talk in tv. A E' sempre CartaBianca, su Rete 4, Bianca Berlinguer ospita un confronto acceso tra Stefano Bonaccini, in collegamento, e Giovanni Donzelli, in studio.

Il primo, oggi europarlamentare del Pd eletto a giugno, è il governatore uscente dell'Emilia Romagna, chiamato in causa per i danni provocati (anche) dalla cattiva manutenzione di fiumi e invasi un anno fa, in occasione della prima disastrosa calamità naturale, e per l'eredità del suo mandato negli ultimi 12 mesi.

"In questi giorni ho sentito baggianate incredibili - si difende il presidente del Pd -: l'anno scorso in Emilia-Romagna è avvenuto un evento catastrofico, quest'anno è scesa ancora più acqua. Le risorse arrivate nel corso degli anni sono state impegnate quasi totalmente".

A stretto giro arriva la replica di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile dell'organizzazione del partito fondato e guidato dalla premier Giorgia Meloni. "In Emilia-Romagna gli interventi sul fiume Lamone sono stati posticipati. C'erano 131 milioni da impiegare nella sicurezza idraulica ma ne sono stati spesi solo 49".

Proprio Fratelli d'Italia, nelle ore immediatamente successive alla seconda alluvione, ha annunciato una serie di esposti alla Corte dei Conti e alla Procura contro Bonaccini, la sua ex vicepresidente Elly Schlein (oggi segretaria dem) e il sindaco di Ravenna Michele De Pascale (oggi candidato governatore per sostituire proprio Bonaccini) per verificare eventuali inadempienze dal punto di vista degli interventi di prevenzione. Una operazione che dal Nazareno hanno subito bollato come "sciacallaggio elettorale".