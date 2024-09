Ilaria Salis, il generale Vannacci: "Pene severe e carcere"

30 settembre 2024 a

a

a

L'ultima di Ilaria Salis, forse, fa più rumore di tutte le altre. O almeno di tante altre precedenti sparate dell'eurodeputata eletta tra le fila di Avs. Infatti Salis è tornata a parlare di occupazioni abusive, lo ha fatto in un lungo post. Ma a differenza di tutte le puntate precedenti in cui, di fatto, ribadiva il medesimo pensiero, ha aggiunto una frase, in particolare, che sta sollevando un polverone.

Le occupazioni abitative, infatti, sono state definite "l'unica vera politica per il diritto all'abitare che esista in questo Paese". Insomma, spararla davvero grossa. Una frase, o meglio l'intero post, che sta sollevando un vespaio di polemiche. FdI, per esempio, ha puntato il dito contro Salis, certo, ma anche contro Elly Schlein, segretaria di quel Pd che di fatto è alleato di Avs: "Cosa aspetta la segretaria a dissociarsi?", chiedono dalle parti di Fratelli d'Italia, senza ovviamente ottenere risposta.

E tra le molte reazioni scatenate dall'ultima sparata della Salis, ecco anche quella del generale Roberto Vannacci, eurodeputato leghista, il quale è passato all'attacco su Facebook. "Dopo l’identità di genere, arriva l’identità di abitazione: ecco quali sono le priorità della Sinistra! A questo punto chiunque potrà sentirsi proprietario di quello che vuole. L’emergenza abitativa è una criticità seria e non si risolve sulle spalle delle persone oneste che pagano bollette, mutui e affitti con il sudore ed il sacrificio del proprio lavoro", ha tuonato Vannacci riferendosi ovviamente a quanto sostenuto da Ilaria Salis.

"Sgombero delle case occupate abusivamente con violenza e con raggiri con pene severe, carcere e sanzioni amministrative per i responsabili: la democrazia difende gli onesti cittadini e punisce chi non rispetta le leggi", ha aggiunto e concluso il generale Vannacci, aggiungendo infine, per rendere il tutto ancor più chiaro, una foto della Salis e a corredo la scritta "Occupazioni una vera politica per il diritto alla casa", ossia una citazione della Salis stessa.