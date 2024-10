Alessia Morani vaneggia sul campo largo: "Non voglio fare la sentimentale"

01 ottobre 2024 a

"Io la prendo dal lato del pragmatismo, non voglio fare né la sentimentale né la filosofa": Alessia Morani del Pd lo ha detto nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7 a proposito del cosiddetto campo largo. "Se la nostra priorità è mandare a casa questo governo, che secondo me sta facendo danni enormi come l'ultimo condono fiscale - ha spiegato la dem - bisogna applicare una cosa che si chiama politica. Le alleanze, che si sono sempre fatte in questo Paese, sono necessarie. Se fossimo tutti uguali ci sarebbe un partito unico. Siccome non siamo uguali, la sintesi tra le varie istanze politiche si fa attraverso una fatica enorme che è appunto quella della politica".

L'ex deputata ha sottolineato quello che dovrebbe essere il metodo di aggregazione all'interno del centrosinistra: "Se vogliamo metterci insieme e fare questa fatica secondo me si riescono a trovare anche delle mediazioni alte sugli argomenti. Metto ad esempio sul tavolo una cosa che ci divide molto, la giustizia. L'idea della giustizia che ha il M5s è molto lontana dalla mia ma io sono convinta che mediando le due posizioni si possa trovare un punto di sintesi". "Bisogna vedere se c'è l'interesse dall'altra parte...", ha puntualizzato Parenzo. E la Morani ha aggiunto: "Il nostro interesse è aggregare le forze politiche del centrosinistra attorno a obiettivi che ci mettono insieme, se noi continuiamo a impuntarci su quello che ci divide e a preferire la purezza delle nostre idee al sano pragmatismo allora continueremo a essere divisi".

Guarda qui l'intervento di Alessia Morani a L'Aria che tira