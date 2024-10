M5s, il piano anti-Conte di Beppe Grillo: collette e appello ai suoi

10 ottobre 2024 a

a

a

Te la do io la causa... Fate la carità a un povero milionario. Consentitegli di difendere le proprie idee e le proprie rendite con i vostri soldi. La richiesta di Grillo Giuseppe, in arte Beppe, di farsi pagare dai suoi residui fan grillini la causa contro Giuseppe Conte per sottrargli il nome e il simbolo del partito è la nemesi della sballata ideologia pentastellata. L’elevato sta provando sulla propria pelle che l’idea che i soldi ci sono sempre per tutti è una cavolata pazzesca anche per chi, come lui, i denari li ha fatti con il badile. Il fondatore del Movimento che ha alleggerito di 40 miliardi le casse pubbliche con il reddito di cittadinanza e, non pago, ha dato la mancia a chi si accontentava di acquistare un monopattino, sovvenzionato con 122 miliardi la ristrutturazione di palazzi di lusso con il superbonus e speso 150 euro per ciascuno dei 430mila banchi a rotelle con cui abbiamo fatto capire agli italiani, fin dalle elementari, che lo Stato è una via di mezzo tra un parco giochi e una barzelletta, non vuol mettere le mani in tasca (...)



Clicca qui, registrati su Liberoquotidiano.it e leggi l'articolo integrale di Pietro Senaldi