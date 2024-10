Piero Fassino? Toh, ora paga il profumo: reato estinto

11 ottobre 2024 a

a

a

Reato estinto per l’ex sindaco di Torino Piero Fassino sorpreso a rubare un profumo al Duty Free dell’aeroporto di Fiumicino. Il giudice per le indagini preliminari ieri ha accettato il risarcimento proposto dall’avvocato del deputato, il legale Nicola Gianaria, per riparare al tentato furto. Il 15 aprile Fassino si doveva imbarcare su un aereo diretto a Strasburgo: dopo essersi aggirato al Duty Free, ha preso un profumo Chanel Chance da 130 euro e se lo è infilato in tasca prima di essere bloccato da un vigilante. La procura di Civitavecchia ha acquisito i video delle telecamere di sorveglianza e ascoltato le testimonianze di impiegati e vigilantes. E in 6 avrebbero raccontato agli investigatori che il Dem sarebbe stato autore di due episodi simili: uno poco prima di Natale e l’altro il 27 marzo scorso.