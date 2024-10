Piero Fassino commemora il rastrellamento del Ghetto di Roma ma sbaglia foto: altra figuraccia

17 ottobre 2024 a

a

a

"Il 16 ottobre 1943. I nazisti invadono il Ghetto di Roma, arrestano 1259 ebrei e ne deportano 1007 nel campo di sterminio di Auschwitz. Tornarono vivi in 16. Ricordarlo oggi è tanto più importante di fronte al riemergere di antisemitismo e di odio antiebraico". Parole doverose quelle di Piero Fassino che sui social ha voluto onorare la memoria di tutti coloro che hanno conosciuto l'orrore della deportazione e della morte per mano nazista.

Peccato che proprio sui social, Fassino è scivolato pesantemente per la foto che accompagna il suo tweet. Infatti lo scatto scelto dall'ex segretario del Pd per il suo messaggio è clamorosamente sbagliata e, come ricorda il Secolo d'Italia, non raffigura affatto il Ghetto di Roma ma è un’immagine che del maggio 1943 di ebrei che scappano a Varsavia. E la foto è presente anche sul sito Theholocaustexplained.org .

Insomma uno scivolone che di certo non è passato inosservato sui social. In tanti hanno cercato di allertare Fassino dell'erroraccio, ma l'ex sindaco di Torino non ha fatto in tempo a cambiare la foto evitando così gli attacchi sul web. Non è un periodo facile per Fassino. Dopo lo scandalo sul profumo, qualche giorno fa ha avuto un accesso diverbio a L'Aria Che Tira con Gianni Alemanno su un tema caldo come le Ong. Sono volati stracci. Anche da parte di Fassino, solitamente molto pacato...