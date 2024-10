Sondaggio Porta a Porta, FdI sfonda ancora il muro del 30%: tutte le cifre

24 ottobre 2024 a

Nonostante lo scontro con la magistratura, il governo continua a crescere. Stando alle intenzioni di voto presentate dall'Istituto Noto per Porta a Porta, Fratelli d'Italia e Lega registrano un ottimo balzo in avanti. Male, invece, il centrosinistra che sembra ancora non aver ingranato dopo le scorse politiche. La formazione guidata da Giorgia Meloni è sempre la più apprezzata dagli italiani, dato che registra un +0,8% attestandosi così al 30,5%. Bene anche il Carroccio. Matteo Salvini conquista mezzo punto percentuale e sale all'8,5%. Forza Italia resta la seconda forza politica del centrodestra, ma perde lo 0,5% e in questo modo scende al 9%.

Spostandoci sul versante del centrosinistra, troviamo sempre il Pd come prima forza dell'ex campo largo. Ma il Nazareno non si smuove: rimane fermo al 23%. Lo stesso discorso vale anche per il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, ancorato al 12%. Male anche Alleanza Verdi e Sinistra. La formazione politica di Fratoianni e Bonelli perde infatti mezzo punto percentuale e scende così al 6,5%.

Staccatissimi, invece, i partiti considerati "minori". Azione al 3% e Italia Viva al 2,5% restano di poco sopra a Più Europa e Noi Moderati, che chiudono i sondaggi politici Noto all’1,5% anche questa settimana. "Al momento aiuta la mancanza di una opposizione coesa e credibile che possa parlare con voce univoca e incalzare il Governo", spiega Tiberio Brunetti, fondatore di Vis Factor, nel presentare sull’Adnkronos i sondaggi politici sui primi 24 mesi di Governo Meloni.

La Presidente del Consiglio è stabilmente la prima leader per consensi del Paese, l’esecutivo in quanto tale tiene una media di 46% come gradimento, ampiamente positivo se si contano le naturali tensioni e difficoltà dei vari dossier politici di questi anni. Tra i ministri più amati, i sondaggi politici Vis incoronano Tajani sopra il 30%, seguito da Crosetto (32,7%), Urso (31,7%), Pichetto Fratin (29,7%) e Piantedosi (29,6%) mentre in termini di leader generali, dietro al 40% della Meloni restano decisamente lontani tanto Elly Schlein con il 31% quanto Giuseppe Conte sotto il 30%.