Istituto Piepoli, il sondaggio: chi sono i tre ministri più amati del governo Meloni

I ministri del governo Meloni piacciono a tutti. E questo riguarda anche i titolari dei dicasteri da giorni al centro della cronaca. Stando all’ultimo Tableau de Bord dell’Istituto Piepoli - quello che monitora l’apprezzamento degli italiani per i membri dell'esecutivo - il più amato di tutti è Guido Crosetto. Con un 38 per cento di indice di gradimento, il ministro della Difesa è sullo scranno più alto del podio.

Segue Giancarlo Giorgetti. Il ministro dell'Economia si piazza al 36 per cento, seguito dal titolare della Salute Orazio Schillaci. Quest'ultimo si porta a casa un 34 per cento, a pari merito con il ministro dello Sport Andrea Abodi e il ministro del Lavoro, Marina Calderone. A ruota Carlo Nordio, ministro della Giustizia, e il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo a quota 33. Infine, a quota 32 la top ten si chiude con Giuseppe Valditara, Gilberto Pichetto Fratin e Raffaele Fitto. Ecco poi che svetta su tutti il premier Giorgia Meloni al 43 per cento.

A stretto giro arriva il commento dell'Istituto Piepoli secondo cui è "da segnalare il buon consenso verso i ministri Nordio e Valditara nonostante la forte polarizzazione negli argomenti da loro trattati". D'altronde la stessa Meloni aveva detto che "gli italiani capiscono la situazione molto più di quanto certa politica creda". In conclusione, considerando il valore complessivo medio della fiducia al governo (al 42 per cento) e, considerando la lunghezza del suo periodo in carica, 739 giorni, si può concludere che la squadra e l’attività del presidente del Consiglio ha consolidato una fiducia invidiabile.