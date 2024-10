Matteo Salvini e l'immigrato che dà lezioni alla sinistra: "L'Italia ci dà tanto. Non vi piace? Andate a casa!"

31 ottobre 2024 a

Matteo Salvini sui suoi profili social ha condiviso il video di un immigrato che dà una lezione alla sinistra dei porti aperti. Una lezione soprattutto a chi arriva nel nostro Paese e crede di poter fare ciò che vuole. In una breve clip, l'immigrato in questione, guardando dritto in camera afferma: "Perché Italia, perché Italia lì, perché Italia qui? Ragazzi, se non vi piace l'Italia nessuno vi obbliga a rimanere, ok? Questo Paese ci ha dato tanto e io sono grato", afferma l'immigrato.

E ancora: "Ok che quello che ho me lo sono guadagnato col mio sudore, ma l'occasione che ho avuto nel mio Paese non l'avrei mai avuta. Non so voi - rincara la dose - ma pensate che ci siano posti migliori eccetera, siete liberi di andare, ma lasciate vivere in pace qui chi vuole rimanere e farlo nel modo giusto".

Una clip, quella pubblicata da Matteo Salvini che è diventate in poche ore virale sui social. E il vicepremier l'ha accompagnata sul suo profilo con queste parole: "Trenta secondi di puro buonsenso, ascoltatelo. Questa è l’immigrazione che ci piace". E ovviamente i commenti piovuti sotto alla clip sono solo positivi. Chissà cosa diranno a sinistra. Ah, sono troppo impegnati a smontare il decreto Albania.