Tajani, sfogo dopo la messa: "Crocifisso rubato e simbolo di Halloween sotto una statua"

"Vado a Messa per la festa di Ognissanti. Dall'altare è sparito il crocifisso. Rubato. Sotto la statua di padre Pio un simbolo di Halloween. Non ho parole. Riflettiamo": lo sfogo è quello di Antonio Tajani, il ministro degli Esteri, che ha condiviso questa riflessione con i suoi seguaci su X. E in molti sotto al suo post hanno detto di essere d'accordo col suo pensiero: "Se n’è accorto? - ha scritto un utente -. La cosa peggiore è che l’indottrinamento parte dalle scuole. Ieri era ovunque uno spettacolo di triste emulazione di tradizioni estere. Siamo bravi solo ad emulare il peggio degli altri senza soffermarci sul significato delle cose. Mamme agghindate a spettri con i loro figli… mostri e zombie ovunque evocando immagini e slogan satanici".

A esprimere un pensiero negativo nei confronti di questa festa è stato, nelle scorse ore, anche l'economista Carlo Cottarelli, che su X ha scritto: "Oggi è Halloween in America. La brutta copia di questo evento in Italia non mi è mai piaciuta. La cosa peggiore è l'orrenda traduzione di trick or treat in scherzetto o dolcetto. Mi fermo qui per non offendere nessuno. Stendiamo un velo pietoso...". Un messaggio chiaro repostato, tra gli altri, dalla deputata di Forza Italia Rita Dalla Chiesa.

Vado a Messa per la festa di Ognissanti.Dall'altare è sparito il crocifisso. Rubato.Sotto la statua di padre Pio un simbolo di Halloween. Non ho parole.Riflettiamo.

— Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) November 1, 2024