Emilia Romagna, al dibattito in tv il cartonato della candidata di centrodestra: FdI insorge

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna esplode il caso della foto della candidata governatrice del centrodestra Elena Ugolini piazzata su una sedia vuota durante il confronto televisivo tra gli altri candidati. E Fratelli d'Italia si infuria.

Il fattaccio è accaduto negli studi di Teleromagna, emittente locale che ha organizzato il confronto tra i candidati presidenti di Regione. Sul suo sito la tv spiega che "il dibattito, secondo le regole della par condicio, è stato moderato dal direttore Ludovico Luongo. Hanno accettato l'invito Michele de Pascale, centrosinistra, Federico Serra, (Pci, Prc, Potere al popolo) e Luca Teodori (Lista lealtà, coerenza e verità). Elena Ugolini, candidata di centrodestra, ha invece rifiutato l'invito per la seconda volta".

Per questo sulla sedia al posto di Ugolini è stata messa una sua foto. Lo scatto che vede il direttore e i tre ospiti sorridenti, accanto alla sedia gialla vuota con la foto della Ugolini, è stata scelta dallo stesso Luongo come foto del suo profilo Whatsapp con la didascalia "C'eravamo quasi tutti".

Nella mattinata di venerdì 8 novembre, quindi, è quindi partito il fuoco di fila di Fdi. Comincia la parlamentare Alice Buonguerrieri che parla di un episodio "gravissimo" dato che si è "deliberatamente deciso di ridicolizzare la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna del centrodestra, perché, impegnata altrove, non ha potuto prendere parte a quel confronto fra candidati, dopo averne fatti già diversi altri".

La risposta a quell'assenza, incalza, "è stata la scelta di appiccicare una foto di Ugolini su una seggiola vuota accanto al conduttore e ai candidati, tra cui Michele de Pascale del Pd". Se si può commentare l'assenza di un candidato ad un dibattito, prosegue, "vedere quattro uomini che deridono una donna che neanche c'è mi fa domandare: lo avrebbero fatto se invece che una donna fosse stato un uomo?".

Inoltre, continua Buonguerrieri, "nessuno di questi quattro uomini paladini della difesa delle donne quando fa loro comodo, ha ritenuto di dire 'io non ci sto' e che anzi tra loro abbiano sghignazzato con quella complicità che spesso vediamo quando in mezzo a queste situazioni ci finisce una donna che non può difendersi". Non manca poi un attacco al conduttore, sul quale "ci attendiamo che decida l'editore".

Scandalizzata anche la senatrice di Fdi, Domenica Spinelli: "La foto lascia sbigottiti. Mi domando se fosse accaduto l'opposto e uno dei candidati assenti, uomo, fosse stato ritratto in una fotografia appoggiata su una sedia nella consueta foto di gruppo". Questo, rincara, "la dice lunga sulla misera consuetudine di una certa sinistra che si riempie la bocca di uguaglianza, e soprattutto rispetto tra i sessi, ma predica bene e razzola male".