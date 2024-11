Meloni: "Tutelo più io i lavoratori che la sinistra al caviale". Schlein perde la testa

09 novembre 2024 a

Pensasse di più all’Olio Cuore e meno a quello del Duce, Elly salterebbe le staccionate meglio di Nino Castelnuovo: «Per noi attori», diceva nella pubblicità, «l’allenamento è importante. E a tavola, ogni giorno, c’è Olio Cuore, che mi aiuta a stare in forma». Elly, l’ha detto lei, sogna di fare la regista, e chissà che non voglia pure recitare: l’idea di un duo col baffone di Sandro Ruotolo ci stuzzica, decidete voi il genere. Oggi, comunque, la capodem vincerebbe l’Oscar di peggior attrice non protagonista. «Io di caviale non ne ho mai mangiato», ha spiegato la Schlein in giacca vinaccia rispondendo a una stoccata di Giorgia Meloni, «ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con l’olio di ricino. Continueremo a stare al loro fianco». (...)



