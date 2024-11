Giorgia Meloni e Sergio Mattarella, il pranzo segreto al Quirinale

28 novembre 2024 a

Giorgia Meloni, secondo quanto riportato da "fonti autorevoli della maggioranza", avrebbe avuto un incontro riservato con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nella giornata di ieri la premier è salita al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato. Di fatto non è la prima volta che Giorgia Meloni incontra per un colloquio il presidente, ma le opposizioni già provano ad usare un incontro istituzionale come l'effetto delle turbolenze tra Forza Italia e Lega. Fantasie.

Si è trattato di un incontro, sottolineano autorevoli fonti, "cordiale e collaborativo", come confermano dal Colle. Secondo quanto riporta anche il Corriere, l'inquilino del Quirinale avrebbe sottolineato come le obiezioni dei suoi uffici non siano certo politiche, ma squisitamente procedurali. Vale ad esempio per lo stop alla proposta nel decreto fiscale di raddoppiare con un emendamento la somma per il finanziamento ai partiti. Insomma, Mattarella ha spento sul nascere ogni strumentalizzazione cara alla sinistra per attaccare l'esecutivo.

Al momento non risulta che si sia parlato dell'elezione dei giudici della Corte costituzionale, per la quale da mesi Mattarella sprona il Parlamento, né dello scontro perpetuo tra governo e magistratura. Insomma, l'incontro a quanto pare è servito a fare il punto su diversi fronti. Soprattutto in un momento in cui l'Italia, con la nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, torna protagonista in Europa.