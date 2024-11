Sinistra unita soltanto contro Giorgia Meloni (e spaccata al Parlamento europeo)

30 novembre 2024 a

All’opposizione, anzi alle opposizioni essendovene più d’una in Italia, va sicuramente riconosciuto il diritto di contrastare il governo e la sua maggioranza, coglierli in fallo, denunciarne errori e incidenti, sollecitarne persino la crisi, peraltro in un Paese come l’Italia. Dove, diversamente dalla Germania, si può cercare di promuovere la sfiducia in Parlamento senza l’obbligo di indicare una nuova maggioranza, solo affidandosi poi alle virtù maieutiche del volenteroso capo di Stato di turno quando non è convinto di dovere ricorrere allo scioglimento anticipato delle Camere. Cioè al loro funerale. (...)