Propaganda Live, Ceccarelli: "Atreju a tro***". Insulto sessista della firma di Repubblica, FdI insorge

Torna Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia dall’8 dicembre a Roma, e a sinistra pensano bene di storpiare il nome dell'evento trasformandolo in un insulto alle donne. Filippo Ceccarelli di Repubblica, ospite di Diego Bianchi a Propaganda Live su La7, si è reso protagonista di un intervento choc durante la puntata del programma andata in onda ieri, venerdì 29 novembre. "Atreju Atreju a Tro**", ha detto il notista politico.

La sua uscita ha fatto indignare tutto il centrodestra. "Esprimiamo piena solidarietà a Giorgia Meloni, vittima dell’ennesima battuta sessista pronunciata in un programma tv su La7, da un giornalista di Repubblica - ha commentato Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera -. Un’uscita becera che gioca sulla storpiatura del nome della manifestazione Atreju; utilizzando un umorismo da caserma. È lecito domandarsi se questa volta arriverà l’indigazione per questa infelice battuta da parte delle femministe e delle giornaliste di sinistra. Sempre pronte a scendere in campo contro ogni presunto episodio di sessismo”.

Foti, dunque, ha auspicato un intervento delle donne di sinistra: "Di fronte a insulti diretti a una donna di destra, si gireranno ancora una volta dall’altra parte, facendo finta di non aver sentito? Cosa dirà la segretaria Pd Schlein, sempre sensibile a condannare queste offese? Questo doppiopesismo è vergognoso e dimostra come il sessismo, per certa sinistra, non sia un valore da difendere sempre, ma uno strumento politico da sbandierare quando conviene. Il silenzio di queste donne non è solo complicità, ma anche ipocrisia. E conferma la parzialità della loro battaglia. Chi tace di fronte a simili episodi si rende corresponsabile di una narrazione che discrimina non solo Giorgia Meloni, ma tutte le donne che non si piegano alla loro ideologia”.

Indignazione anche sulla pagina social di Atreju, che ha ripreso il frammento di trasmissione e, citando Elly Schlein, ha commentato: “Qui gli insulti verso le donne li abbiamo visti arrivare. A sinistra avete riabilitato gli insulti sessisti verso le donne?”. Dello stesso tenore il commento di Augusta Montaruli, vicecapogruppo di FdI alla Camera: "Amareggia ma non stupisce il silenzio delle donne di sinistra; sempre pronte a denunciare il sessismo e il patriarcato quando colpisce le proprie compagne, di fronte all’insulto sessista e volgare pronunciato ieri sera alla trasmissione de La7, Propaganda Live, da un giornalista di Repubblica”.