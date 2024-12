Atreju, Marco Rizzo ospite di FdI: "Di cosa parleremo", un clamoroso faccia a faccia

10 dicembre 2024 a

Dopo Gianni Alemanno e Roberto Vannacci, Marco Rizzo fa visita anche a Giorgia Meloni. Sabato, 14 dicembre, alle ore 11, al Circo Massimo, il comunista, coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana e Popolare, si confronterà per la prima volta con il partito del presidente del Consiglio, ad Atreju. L'occasione è la tavola rotonda 'Riaccendere i motori. La via italiana dell'automotive'.

Tra i presenti, oltre al leader di Dsp, per la prima volta invitato all'iniziativa della destra, Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy), Emanuele Orsini (Presidente Confindustria), Giuseppe Manca (Responsabile Risorse Umane e relazioni industriali Stellantis) e Marco Marsilio (Presidente Regione Abruzzo). ''Il tema è questo - ha spiegato Marco Rizzo - gli Agnelli, gli Elkann, la Fiat, Fca, sono un capitalismo molto anomalo. In realtà è la storia del capitalismo italiano. Cioè, a fare i capitalisti così sono buoni tutti. La dottrina era quella di socializzare le perdite e di privatizzare i profitti. Questi dirigenti dalle mega-buonuscite se ne fregano del lavoro, gli Elkann si buttano oggi sulla sanità privata, approfittando dell'assenza di qualsiasi politica industriale".

Come detto, non sarà la prima volta che Marco Rizzo si troverà sul palco insieme a esponenti di destra. Di recente, infatti, ha presenziato un evento insieme al generale Roberto Vannacci, nel corso del quale ha denunciato la deriva autoritario del politicamente corretto in Italia e in Europa.