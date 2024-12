Giorgia Meloni ad Atreju: "Chiamate l'ambulanza!", attimi di paura nella Sala Colombo

16 dicembre 2024 a

Un piccolo incidente che ha scaldato i cuori di Atreju. Durante l'intervento conclusivo di Giorgia Meloni il malore di una persona nella sala Cristoforo Colombo della festa di Atreju ha interrotto il discorso de premier: “C’è una persona che si sente male, chiamate un’ambulanza. Forse fa troppo caldo, temevamo il freddo e invece…”, ha detto Meloni.

La persona è stata soccorsa e portata fuori dalla sala. “Facciamo un applauso, su!”. Per fortuna nulla di grave ma all'interno della Sala Colombo si sono vissuti attimi di tensione. Poi è tornata la festa con Giorgia Meloni che ha voluto festeggiare con i suoi fan e gli iscritti con un selfie per abbracciare tutta la platea di Atreju.

Poi Giorgia Meloni ha cantato l’inno nazionale sul palco insieme ai ragazzi di Gioventù nazionale, indossando la felpa bordeaux con la scritta “La via italiana”, slogan della manifestazione, mentre in platea sventolavano la bandiere tricolore. Insomma un momento di grande orgoglio tricolore che ha emozionato e non poco la platea. La kermesse di Fratelli d'Italia a Roma è stato un vero e proprio trionfo con due momenti molto forti: il discorso del presidente argentino Milei e quello del premier Giorgia Meloni. Un asse, quello tra Italia e Argentina, che potrebbe cambiare, anche con la sponda di Trump, gli equilibri tra Europa e America.